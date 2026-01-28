Ομάδες

Ανακοίνωσε τον Κένεντι ο Κολοσσός
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 11:01
BASKET LEAGUE / Κολοσσός

Ανακοίνωσε τον Κένεντι ο Κολοσσός

Η ομάδα της Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεόντρε Κένετι. 

Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεόντρε Κένεντι, με την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη να ενισχύεται ακόμα περισσότερο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Κεόντρε Κένεντι.

Ο Κεόντρε Κένεντι είναι γεννημένος στις 17 Ιανουαρίου του 2000 στην Ατλάντα των ΗΠΑ και με ύψος 1,98μ. αγωνίζεται ως γκαρντ/φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα από το 2019 μέχρι το 2022 αγωνίστηκε στο UMBC και τη σεζόν 2022/23 στο UNC Greensboro.

Φέτος, ξεκίνησε τη σεζόν στη Σερβία με τη φανέλα της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, όπου σε 25 αγώνες σε Αδριατική λίγκα και Basketball Champions League είχε κατά μέσο όρο 6,5 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, σουτάροντας με ποσοστό 44% στα τρίποντα».

 


