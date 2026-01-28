Γραμμή υποστήριξης των οικογενειών των θυμάτων από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιούργησε τηλέφωνο επικοινωνίας και υποστήριξης, το οποίο αφορά αποκλειστικά τις οικογένειες που είχαν ανθρώπους στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί σύσσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και η ελληνική κοινωνία, μετά το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), το οποίο κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του «Δικεφάλου του Βορρά».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με σχετική ενημέρωση, ανακοίνωσε ότι έχει δημιουργηθεί γραμμή υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος αριθμός αφορά ΜΟΝΟ τους συγγενείς των επτά ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Το τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνήσουν οι πληγέντες της τραγωδίας είναι το 2310954071.