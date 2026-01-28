Ομάδες

Πασκουάλ: «Παίζει με Ολυμπιακό ο Κλάιμπερν»
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 12:32
EUROLEAGUE / Μπαρτσελονέτα / Ολυμπιακός

Πασκουάλ: «Παίζει με Ολυμπιακό ο Κλάιμπερν»

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για τον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους», με τον Τσάβι Πασκουάλ να έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Ουίλ Κλάιμπερν.

Μεγάλη αναμέτρηση η αυριανή, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα.

Οι δύο αντίπαλοι θέλουν αμφότεροι την νίκη, με τον Τσάβι Πασκουάλ να έχει ευχάριστα νέα, αφού για πρώτη φορά μετά από τις 19 Δεκεμβρίου θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Ουίλ Κλάιμπερν.

«Αυτά είναι φανταστικά νέα. Έχουμε παίξει 14 παιχνίδια χωρίς αυτόν, ένα πολύ μακρύ ταξίδι. Δεδομένου του προγράμματος, ένας τραυματισμός σημαίνει ότι θα χαθεί ένας τεράστιος αριθμός αγώνων. Θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί, αλλά η επιστροφή του θα είναι σταδιακή», είπε πριν το ταξίδι της Μπαρτσελόνα στην Ελλάδα.

Ο Κλάιμπερν αγωνίστηκε τελευταία φορά στις 19 Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα στο ματς με την Μπασκόνια για την 17η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας.



