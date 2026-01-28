Ομάδες

ΠΑΟΚ: Μεταφέρονται στην Ελλάδα οι τραυματίες σε διαμορφωμένο C-130 με ενέργειες ΠΑΕ και Γεωργιάδη
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 13:59
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Μεταφέρονται στην Ελλάδα οι τραυματίες σε διαμορφωμένο C-130 με ενέργειες ΠΑΕ και Γεωργιάδη

Με συντονισμένες ενέργειες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, δρομολογείται η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Με συντονισμένες ενέργειες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Υπουργου Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το πρωί της Πέμπτης (29/1) θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή από τη Ρουμανία των τριών τραυματιών με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, πλήρως εξοπλισμένο για παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης εν πτήσει.

Παράλληλα, η ΠΑΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, να οργανωθεί η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα.

Οι αρμόδιες αρχές εργάζονται για την επιτάχυνση των διαδικασιών, σε συνεννόηση με τις οικογένειες και σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παραμένει σε πλήρη κινητοποίηση, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τις ελληνικές αρχές, παρακολουθώντας στενά όλες τις εξελίξεις και συνδράμοντας σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια.



