Βρούτσης για δυστύχημα στη Ρουμανία:Είμαστε συντετριμμένοι -Θα παρέχουμε οποιαδήποτε αρωγή στον ΠΑΟΚ

Για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που έχει συγκλονίσει τη χώρα και έχει βυθίσει σε πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης στην ΕΡΤ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του.

«Χάσαμε επτά Ελληνόπουλα, είμαστε συντετριμμένοι όλοι», ανέφερε αρχικά ο κ. Βρούτσης, ξεκαθαρίζοντας πως από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε τόσο με το ΥΠΕΞ, όσο και με το υπουργείο Υγείας.

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών ανέφερε πως «και τα τρία παιδιά είναι έτοιμα να επιστρέψουν», ενώ για τις σορούς των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ τόνισε ότι «Ένα C - 130 είναι έτοιμο να μεταφέρει τις σορούς των παιδιών πίσω στην πατρίδα».

«Είμαστε σε συνεχή επαφή με την ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτση αλλά και τον ΠΑΟΚ. Οποιαδήποτε βοήθεια και αρωγή χρειαστεί ο ΠΑΟΚ από το υπουργείο είμαστε εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού.

Για την απόφαση της UEFA να μην αναβάλει την αυριανή (29/01) αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λυών ο κ. Βρούτσης ανέφερε πως «ξεπερνά τις δικές μας αρμοδιότητες. Μακάρι να είχε εισακουστεί ο ΠΑΟΚ για αναβολή».

Τέλος, ανέφερε πως απόφαση του υπουργείου είναι να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε κάθε γήπεδο, σε κάθε αγώνα και σε κάθε άθλημα για να τιμηθεί η μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.