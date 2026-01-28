Στην Τούμπα για να αποτίσει φόρο τιμής στους φίλους του ΠΑΟΚ η ΠΑΕ Άρης

Οnsports Τeam

Αντιπροσωπεία της ομάδας των «κιτρινόμαυρων» βρέθηκε στο γήπεδο του «Διεκφάλου» για να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Αντιπροσωπεία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη βρέθηκε, πριν από λίγο, έξω από το, γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα που έλαβε χώρα χθες στη Ρουμανία.

Ρέγιες, Χιμένεθ, Γκουγκουλιάς, καθώς και παίκτες, όπως Ράσιτς, Δώνης, έδωσαν το παρόν αφήνοντας λουλούδια στο σημείο μνήμης που των 7 ψυχών που έφυγαν από τη ζωή.