ΠΑΟΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των οπαδών - Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον επαναπατρισμό
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 13:46
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των οπαδών - Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον επαναπατρισμό

Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία

Κατόπιν νεότερης επικοινωνίας που είχε το Newsbomb.gr με την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, επιβεβαιώνεται ότι ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στο Λουγκόι της Ρουμανίας.

Όπως τονίζεται από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, αναμένεται η έκδοση των ιατροδικαστικών πιστοποιητικών από το νοσοκομείο που έχουν διακομισθεί οι νεκροί, και κατόπιν να διαβιβαστούν στην Πρεσβεία έτσι ώστε να μεταφραστούν, να καθαρογραφτούν και να διαβιβαστούν στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο και θα ενημερώσει για την ταυτότητα των θανόντων.

Η έκδοση των ιατροδικαστικών πιστοποιήσεων και των συνοδών εγγράφων αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, οπότε καθίσταται αδύνατη η μεταφορά τους σήμερα στην Ελλάδα.

Το αεροσκάφος που θα ναυλωθεί από την Ελλάδα και με το οποίο αναμένεται να γίνει ο επαναπατρισμός των νεαρών που σκοτώθηκαν στο φριχτό τροχαίο δυστύχημα, αναμένεται να γίνει την Πέμπτη (29/1), κάτι που επιβεβαίωσε και η Πρέσβης στη Ρουμανία, κυρία Λιλή Γραμματίκα.



