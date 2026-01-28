Η Ελληνίδα πρέσβης για την τραγωδία: Αισιόδοξα μηνύματα για τους τραυματίες φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Οnsports Τeam

Για «τραγωδία» έκανε λόγο η Ελληνίδα πρέσβης - Αισιόδοξη η κατάσταση, ακόμη και του πολυτραυματία

Είναι μία τραγωδία γιατί είναι νέοι άνθρωποι, δήλωσε από το νοσοκομείο της πόλης Τιμισοάρα, η πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι κ. Λιλη Ευαγγελία Γραμματίκα.

Η πρέσβης έκανε μία ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο σημείο, λέγοντας πως δυστυχώς στο τροχαίο αυτό, επτά νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τρεις τραυματίστηκαν. Όπως είπε η πρέσβης, οι δύο είναι πιο σοβαρά, αλλά σε σταθερή κατάσταση και ο τρίτος σε γενικά πολύ καλή κατάσταση, παραμένει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.

Οι αιτίες του τροχαίου είναι υπό διερεύνηση από τις ρουμανικές αρχές, με τις οποίες συνεργαζόμαστε πολύ καλά, είπε η ίδια και τόνισε πως μέριμνα της πρεσβείας είναι ο επαναπατρισμός των επτά σορών των θυμάτων, το συντομότερο δυνατόν, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.