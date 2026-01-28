ΠΑΟΚ: Αισιοδοξία για την κατάσταση των τριών τραυματιών - Η δήλωση του υπουργού υγείας της Ρουμανίας

Οnsports Team

Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί τον χαμό των επτά οπαδών της ομάδας που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο που έλαβε χώρα στο Λούγκοϊ, το απόγευμα της Τρίτης (27/1) στο δρόμο προς την Λιόν για τον αγώνα του «δικέφαλου» με την Λιόν.

Τέσσερα λεωφορεία με οπαδούς της ομάδας επέστρεψαν από το ταξίδι τους προς τη Γαλλία και μετέβησαν αρχικά στο Νοσοκομείο του Λούγκοϊ που έγινε το τροχαίο δυστύχημα κι ακολούθως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα που διακομίσθηκαν τραυματίες και νεκροί, για να λάβουν πληροφορίες από τους διασωθέντες φίλους τους.

Οι Ρουμάνοι χωροφύλακες τους υποδέχτηκαν με ζεστό τσάι και νερό. Μια αντιπροσωπεία τεσσάρων ατόμων - συμπεριλαμβανομένου ενός συγγενή ενός θύματος - πήγε να μιλήσει με έναν από τους τραυματίες που νοσηλεύονταν.

Η πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Λιλή Γραμματίκα, έφτασε αργά το βράδυ στην Τιμισοάρα. Έξω από το νοσοκομείο της πόλης μίλησε στον Τύπο της Ρουμανίας, λέγοντας: «Η αγάπη, τα συλλυπητήρια και τα μηνύματα των Ρουμάνων μας έχουν συγκινήσει ιδιαίτερα. Η κυβέρνησή μας έχει ενημερωθεί και ελπίζουμε ότι ένα τέτοιο δυστύχημα δεν θα ξανασυμβεί ποτέ και ότι οι τραυματίες θα αναρρώσουν γρήγορα. Όλες οι Αρχές μας έχουν προσφέρει υποστήριξη, μας έχουν παράσχει βοήθεια και έχουμε συνεργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Αφού μίλησαν με τους τραυματίες, οι οπαδοί πήγαν στον τόπο της τραγωδίας για να ανάψουν ένα κερί. Εγκατέλειψαν το ταξίδι για τη Γαλλία και επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Η κατάσταση των τραυματιών - 20 ετών οι δύο

Ο υπουργός Υγείας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ότι βρισκόταν σε συνεχή άμεση επαφή με τον Έλληνα ομόλογό του μετά το δυστύχημα στην κομητεία Τίμις, στο οποίο επτά Έλληνες πολίτες έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν. Δύο από τους τραυματίες είναι 20 ετών και ο τρίτος 28 ετών, οι οποίοι υπέστησαν πολλαπλά τραύματα, αλλά είναι σε σταθερή κατάσταση.

«Πρώτα απ 'όλα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο ατύχημα στο Λούγκοϊ. Μετά το συμβάν, καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επικοινωνία με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι Έλληνες πολίτες, για τον συντονισμό της κατάστασης και την ορθή ενημέρωση των Αρχών», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο Υπουργός Υγείας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε.

Δήλωσε ότι 3 άνδρες ασθενείς, ηλικίας 20, 20 και 28 ετών, μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα και παραμένουν νοσηλευμένοι.

Ο υπουργός διευκρινίζει την κατάσταση των θυμάτων:

• 1 ασθενής στο Πολυτραυματολογικό Ιατρείο (Casa Austria) – πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

• 1 ασθενής στην Ορθοπεδική – κάταγμα ιερού οστού

• 1 ασθενής στη Νευροχειρουργική – ελάχιστη υπαραχνοειδής αιμορραγία και πολυμώλωπες

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται προσεκτικά από ιατρικές ομάδες», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Ρογκομπέ ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό «για την ταχεία και επαγγελματική τους παρέμβαση σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο».