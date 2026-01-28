Ομάδες

Φίλαθλος κρέμασε μπλούζα του Παναθηναϊκού στη Θύρα 4 για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pic)
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 13:24
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Φίλαθλος κρέμασε μπλούζα του Παναθηναϊκού στη Θύρα 4 για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pic)

Μία συμβολική κίνηση από οπαδοό του Παναθηναϊκού στην Τούμπα για την τραγωδία που έχει ενώσει τον φίλαθλο κόσμο.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και όλος ο φίλαθλος κόσμος θρηνεί για την απώλεια των 7 οπαδών του Δικέφαλου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η σοκαριστική είδηση, ο πόνος για τα αδικοχαμένα παιδιά ένωσε τους πάντες.

Οργανωμένοι οπαδοί του Άρη, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Ηρακλή και όλων των ομάδων δήλωσαν άμεσα τη στήριξή τους στις οικογένειες των θυμάτων και όσους θρηνούν για τα «αετόπουλα».

Μάλιστα, σε μια ακόμα συμβολική και αξιέπαινη κίνηση, φίλαθλος του Τριφυλλιού βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1) στην Τούμπα, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη των 7 αδικοχαμένων οπαδών και μαζί με τις μπλούζες και τα κασκόλ του ΠΑΟΚ που είχαν κρεμαστεί στη Θύρα 4, έβαλε και μια μπλούζα του Παναθηναϊκού.

Δείτε τις φωτογραφίες: 

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


