Βουβό πένθος στον ΠΑΟΚ - Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τραγωδίας πριν την προπόνηση

Ενός λεπτού σιγή στη Νέα Μεσημβρία για τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία, λίγο πριν την έναρξη της προπόνησης του ΠΑΟΚ.

Βαρύ είναι το πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε 7 φιλάθλους που έκαναν το ταξίδι μέχρι τη Λιόν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.

Η UEFA για μία ακόμα φορά έβαλε το καλεντάρι της πάνω από τον ανθρώπινο πόνο, με αποτέλεσμα ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του να πρέπει να συνεχίσουν την αγωνιστική τους προσπάθεια, μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης (28/1) την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και το απόγευμα θα αναχωρήσει για τη Γαλλία.

Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, παίκτες και τεχνικό επιτελείο τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων της ομάδας, σε μια άκρως συγκινητική στιγμή.