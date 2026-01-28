Ομάδες

Η αιτία του δυστυχήματος στη Ρουμανία: «Κόλλησε το τιμόνι του αυτοκινήτου» είπε τραυματίας σε γιατρό
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 10:52
ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΠΑΟΚ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΠΑΟΚ

Η αιτία του δυστυχήματος στη Ρουμανία: «Κόλλησε το τιμόνι του αυτοκινήτου» είπε τραυματίας σε γιατρό

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας από τους επιζώντες του τραγικού δυστυχήματος είπε στον γιατρό του νοσοκομείου πως κόλλησε το τιμόνι λίγο πριν τη μοιραία σύγκρουση του μίνι βαν.

Ένας από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που κατάφεραν να επιζήσουν από το τρομακτικό δυστύχημα στη Ρουμανία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ αποκάλυψε στον γιατρό του νοσοκομείου της Τιμισοάρα ότι ο λόγος της σύγκρουσης είναι πως κόλλησε το τιμόνι του αυτοκινήτου. 

Αναλυτικά όσα είπε ο γιατρός Δημήτρης Κουκούλας στην ΕΡΤ

«Ο τραυματίας που είναι καλύτερα από όλους είπε πως έγινε κάτι με το σύστημα του lane assistance. Δηλαδή έγινε μία προσπέραση, μπλόκαρε το lane assistance και μπλόκαρε το τιμόνι.

Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου γιατί κάτι έγινε με το lane assistance. Κάτι τέτοιο έγινε, ενεργοποιήθηκε το lane assistance και ο οδηγός δεν μπόρεσε να επαναφέρει το αυτοκίνητο». 


