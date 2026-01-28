Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη
Οnsports Τeam 28 Ιανουαρίου 2026, 12:27
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάνοντας λόγο για πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα αύριο Πέμπτη (29-01-26), με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Πέμπτη (29-01-26)

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Πάντοβιτς: «Είμαστε χαρούμενοι που περάσαμε στην επόμενη φάση, αύριο θα τα δώσουμε όλα»
2 λεπτά πριν Πάντοβιτς: «Είμαστε χαρούμενοι που περάσαμε στην επόμενη φάση, αύριο θα τα δώσουμε όλα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο Telekom Center Athens ξανά τα κορίτσια της Ερντέμ
24 λεπτά πριν Στο Telekom Center Athens ξανά τα κορίτσια της Ερντέμ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ανατριχίλα! Ο ΠΑΟΚ κρέμασε 7+1 φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων «αετόπουλων»
31 λεπτά πριν Ανατριχίλα! Ο ΠΑΟΚ κρέμασε 7+1 φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων «αετόπουλων»
NBA
Φίαρς και Ντορτ έκαναν... ροντέο το Θάντερ - Πέλικανς (vid)
36 λεπτά πριν Φίαρς και Ντορτ έκαναν... ροντέο το Θάντερ - Πέλικανς (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved