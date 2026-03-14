Super League 2: «Ανάσες» παραμονής για ΠΑΟΚ Β’, Νέστο και Καμπανιακό

Τα play outs του Βορείου ομίλου της Super League 2 μπαίνουν πλέον στην τελική τους φάση, με τον Ηρακλή να έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο και το ενδιαφέρον να στρέφεται αποκλειστικά στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Ο ΠΑΟΚ Β’, ο Νέστος Χρυσούπολης και ο Καμπανιακός πανηγύρισαν σημαντικές νίκες, την ώρα που ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Μακεδονικός βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση, ενώ η Καβάλα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη βαθμολογία.

Ο ΠΑΟΚ Β’ έκανε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για τη σωτηρία του, περνώντας με νίκη 1-0 από την έδρα του Μακεδονικού. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Πέδρο Λούκας στο 58ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, αποτέλεσμα που έδωσε στον «Δικέφαλο» προβάδισμα επτά βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη, όπου παραμένει ο Μακεδονικός.

Σημαντικό τρίποντο πήρε και ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος επικράτησε με 2-1 της Καβάλας στο τοπικό ντέρμπι. Ο Λέλεκας άνοιξε το σκορ στο 54’, ενώ ο Σαπουντζής στο 75’ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Η Καβάλα έμεινε με δέκα παίκτες στο 81’ λόγω αποβολής του Αλιατίδη και το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στο 90’ με τον Παπαδόπουλο, χωρίς όμως να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Στη Χαλάστρα, ο Καμπανιακός επικράτησε με 3-2 του ΠΑΣ Γιάννινα σε ένα ματς με έντονο ρυθμό και πολλές ευκαιρίες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Καθάριο στο 19’, ενώ ο Κασέμι ισοφάρισε για τον ΠΑΣ στο 28’. Ο Γαρύφαλλος έδωσε ξανά προβάδισμα στον Καμπανιακό στο 30’, με τον Κασέμι να φέρνει και πάλι το παιχνίδι στα ίσα στο 35’. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε τρία δοκάρια, όμως ο Μωυσίδης στο 79’ πέτυχε το γκολ που χάρισε τελικά τη νίκη στον Καμπανιακό.

Για τα play offs που όλα έχουν κριθεί, ο Ηρακλής μετά την εξασφάλιση της επιστροφής του στην Super League παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία 0-0 στη Νίκη Βόλου στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, ενώ στην Καρδίτσα, η Αναγέννηση και ο Αστέρας Β’ έμειναν στο 2-2.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής στον Βόρειο όμιλο:

Play Offs

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Β’ 2-2

Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0

Play Out

Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β’ 0-1

Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα 2-1

Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 3-2

Η βαθμολογία των play offs

1. Ηρακλής 35

2. Νίκη Βόλου 26

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 22

4. Αστέρας Β’ 21

Η βαθμολογία των play outs

1. ΠΑΟΚ Β’ 24

2. Νέστος Χρυσούπολης 20

3. Καβάλα 17

4. Καμπανιακός 13

5. ΠΑΣ Γιάννινα 9

6. Μακεδονικός 7