Μπαρτζώκας: «Δεν θα παίξει ο Παπανικολάου, εντυπωσιάστηκα από τον Τζόσεφ»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού μίλησε για τις δυσκολίες της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα, αλλά και για τις πρώτες στιγμές του Κόρι Τζόσεφ.

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα, αύριο το βράδυ στο ΣΕΦ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, ενώ θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Κόρι Τζόσεφ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ενόψει του αγώνα:

Για τον Τζόσεφ: «Ήρθε λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας. είναι πολύ καλός παίκτης και η διοίκηση φρόντισε να τον φέρει. Θα είναι στη δωδεκάδα, γιατί οι Μόρις και Νιλικίνα δεν θα είναι.



Εντυπωσιάστηκα με τη χθεσινή του προπόνηση. Είναι ευφυής και κατάλαβε τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τι παίκτης είναι το δείχνει η καριέρα του. Θέλει να παίξει σε υψηλό επίπεδο και θα καταλάβει και αύριο πως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στη Μονακό δεν έπαιξε, αλλά είχε μια επαφή».

Για τον Ουόρντ: «Μπορείς να έχεις δημιουργία από όλες τις θέσεις. Το θέμα ειναι να πασάρεις και να είσαι ανιδιοτελής. Έχει σχέση με το πόσο θες να συνεργαστείς επιθετικά και αμυντικά.

Για τις απουσίες: «Ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ θα παίξουν. Ο Παπανικολάου δεν θα είναι αύριο, έχει μια ισχιαλγία και δεν θα παίξει».

Για τον αγώνα: «Κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι στη Βαρκελώνη. Είναι το μοναδικό ματς που δεν χτυπήσαμε εκεί. Η ομάδα μας με αφορμή αυτό το ματς έδειξε βελτίωση. Φυσικά περιμένουμε να απαντξσουμευμς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Όλα τα σημαντικά εκεί δεν τα κάναμε. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Η Ευρωλίγκα δείχνει πως οι ίδιες ομάδες μπορούν να παίξουν διαφορετικά μεταξύ τους. Θα πάθουμε καλύτερα και με τον κόσμο μας θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για το δυστύχημα και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία: «Τα λόγια κάθε φορά αδικούν τα συναισθήματα. Είναι δραματικό και είναι πολύ άκυρο να βλέπεις το συμβάν συνέχεια στις οθόνες σου. Να εκφράσουμε και εμείς τα συλλυπητήρια μας»