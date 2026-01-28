Τέιτουμ: «Αν ήμουν στους Γκρίζλις θα είχα γίνει ήδη άγαλμα έξω από το γήπεδο»

Οnsports Τeam

Ο Τζέισον Τέιτουμ μίλησε στο «The Pivot» podcast και μεταξύ άλλων μίλησε για τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του. Ανέφερε πως η πίεση είναι μεγάλη στους Μπόστον Σέλτικς, καθώς ακολουθεί τα βήματα θρύλων όπως ο Λάρι Μπερντ. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως αν ήταν σε μία ομάδα όπως οι Μέμφις Γκρίζλις, θα είχε ήδη άγαλμα έξω από το γήπεδο.

«Με την καριέρα που έχω, αν έπαιζα στους Γκρίζλις, θα είχα άγαλμα έξω από το γήπεδο. Κυνηγάω παίκτες όπως ο Λάρι Μπερντ, με τις προσδοκίες να είναι πιο μεγάλες. Δεν θες να είσαι ο σπουδαίος παίκτης των Σέλτικς που δεν κατάφερε να πάρει πρωταθλήματα» ανέφερε.