Τσίπρας: «Στεκόμαστε πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ»

Οnsports Τeam

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την οδύνη του για τον χαμό των επτά φίλων του ΠΑΟΚ.

Ανάρτηση στο Facebook για το φρικτό δυστύχημα στην Τιμισοάρα και την απώλεια των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, έκανε σήμερα (28/01) ο Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά:

«Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους.

Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του».