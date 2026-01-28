Ολυμπιακός: Χωρίς Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα κόντρα στη Μπαρτσελόνα - Ντεμπούτο για Τζόσεφ

Οnsports Τeam

Με πολλά προβλήματα ολοκληρώνει την προετοιμασία της ομάδας του για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Με πολλά προβλήματα καλείται να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός, αύριο το βράδυ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μιας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεσή του τους Κώστα Παπανικολάου, Φραν Νιλικίνα και Μόντε Μόρις.

Αντίθετα, αύριο αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Κόρι Τζόσεφ.