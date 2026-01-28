ΝΒΑ: Έγραψε ιστορία ο Κάρι (vid)

Οnsports Τeam

Ο απόλυτος ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς σημείωσε ένα ακόμα τεράστιο επίτευγμα αφού κατάφερε να βρεθεί στους 20 κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του «μαγικού κόσμου».

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πήραν την νίκη απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 111-85 αλλά η νίκη αυτή περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Ο Στεφ Κάρι ήταν για μια ακόμα φορά εξαιρετικός, τελειώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα και… έγραψε ιστορία.

Ο ηγέτης των «Πολεμιστών» με τους 26 πόντους που σημείωσε κατάφερε κάτι… τεράστιο, μιας και μπήκε στην 20άδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Πιο συγκεκριμένα, έχει 26.397 πόντους σε 1.063 παιχνίδια και 36.145 λεπτά. Μπροστά του στην σχετική λίστα πλέον βρίσκεται ο Τιμ Ντάνκαν, με 26.496 πόντους σε 1.392 παιχνίδια και 47.367 λεπτά.