Παναθηναϊκός: Νυχτερινά πλάνα αποκαλύπτουν πώς το «στολίδι» των «πράσινων» αγκαλιάζει την Ακρόπολη
Οnsports Τeam 28 Οκτωβρίου 2025, 11:02
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Νέα, εντυπωσιακά πλάνα από drone φέρνουν στο φως τη μορφή που αρχίζει να παίρνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, αυτή τη φορά όμως… by night!

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε από το κανάλι του Dronetube προσφέρει μια μαγευτική εικόνα από την πρόοδο των εργασιών, καταγράφοντας το εργοτάξιο όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Τα φώτα του χώρου φωτίζουν την πρόοδο των έργων, ενώ στο βάθος δεσπόζει η Ακρόπολη, ορατή από το σημείο όπου θα χτυπά η «πράσινη καρδιά» της Αθήνας τα επόμενα χρόνια.

Το συγκεκριμένο πλάνο δεν είναι τυχαίο. Από την αρχή του σχεδιασμού του νέου γηπέδου είχε τεθεί ως στόχος, από συγκεκριμένα σημεία και γωνίες, να υπάρχει οπτική πρόσβαση στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, κάτι που θα δίνει μοναδική ταυτότητα στην τηλεοπτική εικόνα αλλά και στη ζωντανή εμπειρία των φιλάθλων.

Η αντίθεση ανάμεσα στα φώτα του σύγχρονου εργοταξίου και το αιώνιο φως της Ακρόπολης δημιουργεί ένα οπτικό αποτέλεσμα που κόβει την ανάσα και φανερώνει πως το νέο γήπεδο δεν θα είναι απλώς μια έδρα, αλλά ένα νέο τοπόσημο για την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στόχος είναι την άνοιξη του 2027 όλα να είναι έτοιμα, ώστε ο Παναθηναϊκός να αγωνιστεί στο νέο του «σπίτι» στον Βοτανικό από τη σεζόν 2027-28. Το όνειρο των φίλων του Τριφυλλιού πλησιάζει όλο και περισσότερο και κάθε νέο πλάνο δείχνει ότι η μεγάλη στιγμή δεν είναι πια μακριά.

Νέο γήπεδο ΠΑΟ - Η πρόοδος του έργου στον Βοτανικό από drone


