Elite League: Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
Τι έγινε στις αναμετρήσεις και η βαθμολογία στην Α2 μπάσκετ των ανδρών:
Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος 90-99 παράταση (κ.δ. 85-85)
Σοφάδες-Δάφνη 80-71
ΑΓΕ Χαλκίδας-Ψυχικό 89-79
Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου 81-69
Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός 100-101
Παπάγου-Λαύριο 77-75
Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος 2/2
ΡΕΠΟ: Δόξα Λευκάδας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δόξα Λευκάδας 31 -17αγ.
Βίκος Ιωαννίνων 31 -17αγ.
Πρωτέας Βούλας 30
ΝΕ Μεγαρίδος 29
ΑΓΕ Χαλκίδας 29
Παπάγου 28
Ψυχικό 28
Λαύριο 28
Δάφνη 25
Μαχητές Πειραματικό 25
Πανερυθραϊκός 25 -17αγ.
Κόροιβος Αμαλιάδας 24 -16αγ.
Σοφάδες 22
Νίκη Βόλου 21 -17αγ.
Αιγάλεω 20
* Αποχώρησε μεσούσης της σεζόν ο ΑΟ Τρίκαλα.