Elite League: Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 02:26
ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής

Τι έγινε στις αναμετρήσεις και η βαθμολογία στην Α2 μπάσκετ των ανδρών:

Μαχητές Πειραματικό-ΝΕ Μεγαρίδος 90-99 παράταση (κ.δ. 85-85)

Σοφάδες-Δάφνη 80-71

ΑΓΕ Χαλκίδας-Ψυχικό 89-79

Πρωτέας Βούλας-Νίκη Βόλου 81-69

Αιγάλεω-Πανερυθραϊκός 100-101

Παπάγου-Λαύριο 77-75

Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος 2/2

ΡΕΠΟ: Δόξα Λευκάδας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δόξα Λευκάδας 31 -17αγ.

Βίκος Ιωαννίνων 31 -17αγ.

Πρωτέας Βούλας 30

ΝΕ Μεγαρίδος 29

ΑΓΕ Χαλκίδας 29

Παπάγου 28

Ψυχικό 28

Λαύριο 28

Δάφνη 25

Μαχητές Πειραματικό 25

Πανερυθραϊκός 25 -17αγ.

Κόροιβος Αμαλιάδας 24 -16αγ.

Σοφάδες 22

Νίκη Βόλου 21 -17αγ.

Αιγάλεω 20

* Αποχώρησε μεσούσης της σεζόν ο ΑΟ Τρίκαλα.



