Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από το ντεμπούτο του Μπενίτεθ (vid)

Οnsports Τeam

Ο Ράφα Μπενίτεθ πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στον πάγκο του Παναθηναϊκού, πήρε την πρώτη του νίκη και η ΠΑΕ παρουσίασε την παρακάμερα της επικράτησες επί του Αστέρα.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον «πράσινο» πάγκο, με την ΠΑΕ να δημοσιεύει μία ημέρα μετά την παρακάμερα της ιστορικής αναμέτρησης.

Όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό οι κάμερες ήταν στραμμένες πάνω στον νέο τεχνικό του "τριφυλλιού", στις κινήσεις του, στις οδηγίες του, στις αντιδράσεις του, ενώ δε θα μπορούσαν να μην υπάρχουν πλάνα και από την βράβευση του Λουτσιάν Σανμαρτεάν, την οποία πραγματοποίησε ο άλλοτε συμπαίκτης του στο «Τριφύλλι» και νυν αντιπρόεδρος και πρέσβης του συλλόγου, Τάκης Φύσσας.