Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ οι Όσμαν και Χολμς
Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 19:46
BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ οι Όσμαν και Χολμς

Οι δύο παίκτες που απουσιάζουν εδώ και αρκετό καιρό, είναι εκτός και για την αναμέτρηση με την Ένωση – Ποιοι οι έξι ξένοι στη διάθεση του Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη υποχρέωση στην GBL στην έδρα της ΑΕΚ. Και σε αυτό το ματς δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς. Οι δύο παίκτες που απουσιάζουν εδώ και αρκετό καιρό, είναι εκτός και από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Για αμφότερους ο στόχος είναι να επιστρέψουν στην «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί στην Euroleague, με πολύ δύσκολα ματς για το «τριφύλλι». Εκτός με Φενέρμπαχτσε και εντός με Χάποελ Τελ Αβίβ.

Όσμαν και Χολμς έκαναν εντατικό ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και ανεβάζουν ρυθμούς για να είναι έτοιμοι στα ματς της εβδομάδας.

Οι έξι ξένοι που έχει στη διάθεσή του ο Έργκιν Άταμαν για το ματς με την ΑΕΚ, είναι οι: Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Κένεθ Φαρίντ και Όμερ Γιούρτσεβεν.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου
6 λεπτά πριν Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου
ΣΠΟΡ
Volley League: Η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε, ο ΠΑΟΚ νίκησε στο tie break τον Παναθηναϊκό
44 λεπτά πριν Volley League: Η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε, ο ΠΑΟΚ νίκησε στο tie break τον Παναθηναϊκό
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Ο Προμηθέας ανάγκασε τον Πανιώνιο σε νέα εντός έδρας ήττα
1 ώρα πριν Greek Basketball League: Ο Προμηθέας ανάγκασε τον Πανιώνιο σε νέα εντός έδρας ήττα
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Πήρε… βαθιά ανάσα κόντρα στον ουραγό
2 ώρες πριν ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Πήρε… βαθιά ανάσα κόντρα στον ουραγό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved