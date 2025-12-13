Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Volley League: Η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε, ο ΠΑΟΚ νίκησε στο tie break τον Παναθηναϊκό
Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 20:49
ΣΠΟΡ

Volley League: Η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε, ο ΠΑΟΚ νίκησε στο tie break τον Παναθηναϊκό

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε μεγάλη νίκη στο Μετς κόντρα στο «τριφύλλι» με 3-2 σετ – Σε αγωνιστική «κοιλιά» οι «πράσινοι».

Σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα της Volley League πήρε ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ. Οι «πράσινοι» στο Μετς έδειξαν ακόμη μια φορά πως είναι σε κακή αγωνιστική κατάσταση κι έτσι έχασαν το ντέρμπι στην έδρα τους.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 0-2 και έδειχναν να έχουν τον έλεγχο του ματς, όμως οι «πράσινοι» αντέδρασαν. Ισοφάρισαν σε 2-2 και με ψυχολογία πήγαν το ματς στο tie break.

Εκεί τα πάντα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και τελικά ο «δικέφαλος» επιβραβεύτηκε για την εμφάνισή του με μια σπουδαία νίκη.

Τα σετ: 20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Εργκίν Αταμάν: «Δεν είμαι σίγουρος για Όσμαν και Χολμς»
16 λεπτά πριν Εργκίν Αταμάν: «Δεν είμαι σίγουρος για Όσμαν και Χολμς»
BASKET LEAGUE
AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 63-101: Πέρασε από πάνω της και τη διέσυρε
44 λεπτά πριν AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 63-101: Πέρασε από πάνω της και τη διέσυρε
SUPER LEAGUE
Κηφισιά – Asteras Aktor 0-0: Δοκάρια και τακτική κράτησαν το ματς στο μηδέν
1 ώρα πριν Κηφισιά – Asteras Aktor 0-0: Δοκάρια και τακτική κράτησαν το ματς στο μηδέν
BASKET LEAGUE
Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου
2 ώρες πριν Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved