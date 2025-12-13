Volley League: Η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε, ο ΠΑΟΚ νίκησε στο tie break τον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε μεγάλη νίκη στο Μετς κόντρα στο «τριφύλλι» με 3-2 σετ – Σε αγωνιστική «κοιλιά» οι «πράσινοι».

Σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα της Volley League πήρε ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ. Οι «πράσινοι» στο Μετς έδειξαν ακόμη μια φορά πως είναι σε κακή αγωνιστική κατάσταση κι έτσι έχασαν το ντέρμπι στην έδρα τους.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 0-2 και έδειχναν να έχουν τον έλεγχο του ματς, όμως οι «πράσινοι» αντέδρασαν. Ισοφάρισαν σε 2-2 και με ψυχολογία πήγαν το ματς στο tie break.

Εκεί τα πάντα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και τελικά ο «δικέφαλος» επιβραβεύτηκε για την εμφάνισή του με μια σπουδαία νίκη.

Τα σετ: 20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15