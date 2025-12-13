Ομάδες

Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου
Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 21:28
BASKET LEAGUE

«Καζάνι που βράζει» η ομάδα της Νέας Σμύρνης, με τους φιλάθλους να τα βάζουν με τον Ζούρο και τους παίκτες μετά τη νέα ήττα από τον Προμηθέα.

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε απ’ τον Προμηθέα και συνεχίζει να είναι η χειρότερη ομάδα στην Greek Basketball League. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον κόσμο του, όπως φάνηκε και από τις αντιδράσεις μετά την αναμέτρηση στη Γλυφάδα.

Έξω από το κλειστό «Μάκης Λιούγκας», στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια. Ο εκνευρισμός ήταν έντονος, όπως και οι αποδοκιμασίες για τον Ηλία Ζούρο και τους παίκτες του.

Μάλιστα ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ζητούσε από τον Φάνη Χριστοδούλου να βγει έξω η ομάδα από τα αποδυτήρια, για να τα… ακούσει. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Πανιώνιο, τόσο στην ατμόσφαιρα της ομάδας, όσο και βαθμολογικά καθώς αν συνεχίσει έτσι είναι το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό.

 



