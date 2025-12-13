AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 63-101: Πέρασε από πάνω της και τη διέσυρε

Ο Παναθηναϊκός έκανε ότι ήθελε την ΑΕΚ των πολλών προβλημάτων, την... τελείωσε από το πρώτο μέρος και μετά το τελικό 101-63 στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθηναϊκός σήκωσε κεφάλι μετά την ήττα από την Αρμάνι στο Μιλάνο και διέλυσε την ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια με 101-63.

Σημασία για την ομάδα του Παναθηναϊκού δεν έχει η νίκη, μιας και η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ούτως ή άλλως αντιμετώπιζε σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, αλλά η εικόνα των παικτών του Εργκίν Αταμάν η οποία ήταν άκρως πειστική.

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ρογκαβόπουλος που είχε 19 πόντους με 5/5 τρίποντα και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είχε 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ξεχώρισε με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, παρά το πρόβλημα με την ασθένεια που αντιμετώπιζε, ενώ ο Μπάρτλει σκόραρε 16 πόντους.

Πολύ καλό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, με τον Γκραντ να είναι ο παίκτης που έχει πάρει την… μπαγκέτα από τον Αταμάν και κάνει παιχνίδι για τους “πράσινους”. Με 5 πόντους του Αμερικάνου ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο τρίλεπτο να προηγηθεί με 2-9, τη στιγμή που η ΑΕΚ προσπαθούσε να βάλει στο ματς τους Γκρέι και Σίβα με τον τελευταίο να κάνει το 4-9 και τους παίκτες της Ένωσης να παίζουν άμυνα στα όρια του φάουλ. Μετά από μια τέτοια φάση οι “κιτρινόμαυροι” έβγαλαν την άμυνα και με τρίποντο του Γκρέι έκανε το 7-9, με τον Μήτογλου να απαντάει με δίποντο για το 7-11.

Φανταστικός και επιβλητικός Παναθηναϊκός

Πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου ο Φαρίντ χρεώθηκε με το τρίτο του προσωπικό φάουλ και πέρασε εκτός, με τον Σίλβα να μειώνει σε 9-11. Εκεί όμως ο Παναθηναϊκός με σερί 0-5 από Ναν και Ρογκαβόπουλο προηγήθηκε με 9-16, ενώ ο Μήτογλου έβγαλε μια πολύ καλή άμυνα, βγήκε μόνος του στον αιφνιδιασμό πέτυχε το καλάθι και πήρε το αντιαθλητικό από τον Γκρέις με το σκορ να γίνεται 9-19, 4:36 πριν το τέλος της περιόδου. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό τους, ήταν εξαιρετικοί στην άμυνα τους, βάζοντας “χειροπέδες” στους “κιτρινόμαυρους” και με ένα εντυπωσιακό Τζέριαν Γκραντ “έκλεισαν” το δεκάλεπτο με 14-33, έχοντας φτάσει τη διαφορά ακόμα και στους 21 πόντους με τρίποντο του Κέντρικ Ναν.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο τέλος της πρώτης περιόδου ο Παναθηναϊκός είχε το εντυπωσιακό 8/10 τρίποντα και 4/5 τρίποντα, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ είχε ήδη 5 ασίστ.

Ρογκαβόπουλος από… παντού

Εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού και στο δεύτερο δεκάλεπτο με τους “πράσινους” να συνεχίζουν να “πυροβολούν” από τα 6.75. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με δύο ακόμα τρίποντα και ο Βασίλης Τολιόπουλος με ακόμα ένα έφτασαν το ποσοστό του Παναθηναϊκού στα… ύψη, 7/8 και τη διαφορά στους 26 πόντους, 18-44, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να παίρνει τάιμ άουτ τρία λεπτά μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού. Ο Σάκοτα ότι και να δοκίμαζε δεν του έβγαινε, ο Αταμάν προσπαθούσε να δώσει χρόνο σε παίκτες και να ξεκουράσει άλλους παίκτες και στο 15’ το σκορ ήταν στο 22-48 με καλάθι του Γιούρτσεβεν.

Γκραντ για όλες τις δουλειές

Κατσίβελης και Φλιώνης συνέχιζαν να είναι άστοχοι από μακριά με την ΑΕΚ να έχει 1/7, ενώ από την άλλο ο Ερνανγκόμεθ πετύχαινε ένα ακόμα τρίποντο για τους “πράσινους” φτάνοντας τη διαφορά στους 29 πόντους, 22-51. Ο Σλούκας με δικό του καλάθι έστειλε τη διαφορά, για πρώτη φορά, στους 30 πόντους (23-53), 2:45 πριν το τέλος και ο Τολιόπουλος την ανέβασε λίγο περισσότερο, 25-56, με το δεύτερο προσωπικό του τρίποντο στη βραδιά. Ο Γκραντ ήταν ασταμάτητος και με το δεύτερο τρίποντο του και τον 10ο πόντο του έφτασε τη διαφορά στους 34 πόντους. Και σαν να μην έφτανε αυτό ο Αμερικανός πέτυχε στο… καπάκι το τρίτο του τρίποντο για το 25-62, με τους “πράσινους” να έχουν διασύρει τους “κιτρινόμαυρους”, οι οποίοι με γκολ-φάουλ έκαναν το 28-62 με τον Λεκαβίτσιους, τη στιγμή που ο Τολιόπουλος πέτυχε ένα απίστευτο τρίποντο στη λήξη για το 28-65 και το +37 του Παναθηναϊκού.

Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να έχει 12/15 δίποντα και 12/17 τρίποντα τη στιγμή που οι “κιτρινόμαυροι” τελείωσαν το εικοσάλεπτο με 7/17 δίποντα και 1/10 τρίποντα.

Σερί 10-0 και αντίδραση από την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ προσπαθούσε σε όλο το πρώτο ημίχρονο να βρει τρόπο να αντιδράσει αλλά δεν τα κατάφερνε. Βρήκε τον τρόπο, όμως, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, όταν και στο πρώτο τρίλεπτο “έτρεξε” 10-0 σερί και έριξε τη διαφορά από τους 37 στους 27 πόντους, 38-65. Ο Παναθηναϊκός δε μπορούσε να βρει τρόπο να σκοράρει για 4:20 λεπτά με τον Ναν να “σπάει” το ρόδι και να κάνει το 38-67, με τον Μπαρτλει να απαντάει άμεσα για το 40-67 στο 25’. Μία ακόμα λάθος επίθεση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού η οποία κατέληξε σε κάρφωμα του Άρμς για το 42-67 και ανάγκασε τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ.

Πάταγε και πάλι γκάζι ο Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ εννοείται πως δε θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού και η αγωνιστική χαλάρωση του Παναθηναϊκού ήταν φυσιολογική, αλλά ο Αταμάν ήθελε να προλάβει περαιτέρω χαλάρωση. Ο Τολιόπουλος έδινε πλέον τον ρυθμό, η ΑΕΚ μείωνε σε 48-71 και ο Ρογκαβόπουλος με ένα απίθανο τρίποντο έκανε το 48-74, δύο λεπτά πριν από το τέλος και της τρίτης περιόδου. Ο Γιούρτσεβεν ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού και ο παίκτης που με δικό του λάθος διαμόρφωσε το 50-83 που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο δεν ήταν δυνατόν να αλλάξει το παραμικρό με το μόνο διακύβευμα να είναι το τελικικό σκορ, με τη διαφορά να είναι στους 30 πόντους, 58-88, στο 35', με το τελικό 101-63 να έρχεται απολύτως φυσιολογικά.

Τα Δεκάλεπτα: 14-33 28-65, 50-83, 63-101

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης