Σάκοτα: «Δεν είμαστε η ομάδα του πρώτου ημιχρόνου»

Onsports Team

Μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε πως μόνο ο κόσμος παρουσιάστηκε όπως θα έπρεπε και ξεκαθάρισε πως η εικόνα της ομάδας του στο πρώτο μέρος δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική της δυναμική.

Αναλυτικά:

«Σήμερα έγιναν δύο πράγματα: Μία μεγάλη ομάδα που αντέδρασε μετά την ήττα και εμείς που περνάμε κάποιες δυσκολίες μεγάλες. Ευτυχώς που παίξαμε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και είχαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ενδιάμεσα, σε έξι μέρες. Πιστεύω δεν θα άλλαζε κάτι στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά η εικόνα θα ήταν καλύτερη γιατί παίζει ρόλο. Σήμερα μόνο ο κόσμος ήταν καλός. Ήρθε να μας βοηθήσει, απλά δεν ήμασταν αρκετά έτοιμοι να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας.

Δεν είμαστε αυτή η ομάδα που έδειξε το πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, ούτε ο Παναθηναϊκός μπορεί να σουτάρει με 70% τρίποντα και 80% δίποντα σε κάθε παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έρχεσαι στο παιχνίδι ή σε κάθε προπόνηση τις τελευταίες μέρες και δεν ξέρεις ποιος θα είναι στην προπόνηση. Είναι μία περίοδο που θα περάσει ελπίζω και θα δούμε καλύτερη εικόνα.

Συμβαίνει κάτι που έγινε και στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έβλεπα το παιχνίδι με την Αρμάνι που ξεκίνησαν με ενέργεια και ενθουσιασμό, προηγήθηκαν με 8 πόντους και μετά τυχαίνει ένας παίκτης να βάζει 6 τρίποντα σε 14 λεπτά και αλλάζει η εικόνα, όπως και σε εμάς. Όλα τα σουτ, με όποιον τρόπο έμπαιναν μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσεις αυτοσυγκέντρωση και να ζητάς κάτι παραπάνω γιατί στη συνέχεια μπαίνει και η κούραση στο μικρό ροτέισον, με αποτέλεσμα να έχεις μία κακή εικόνα, η οποία δεν αντιπροσωπεύει όλη τη χρονιά».

Για τους τραυματίες και για τον Κλαβέλ: «Ρωτάω τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές. Το περίεργο είναι ότι έγινε απότομα, ξαφνικά. Όταν ο Κατσίβελης και ο Χαραλαμπόπουλος γύρισαν από την Εθνική τραυματίες, την επόμενη μέρα ξεκίνησε κάθε μέρα να τραυματίζεται κάποιος. Χθες στην προπόνηση, εκεί που βλέπεις δύο όκει, Σίλβα και Αρμς, τους στείλαμε σπίτι. Ευτυχώς, έχουμε δύο έφηβους και καταφέραμε να παίξουμε 5v5. Συμβαίνει και στις άλλες ομάδες πιστεύω. Είναι περίοδος που υπάρχουν αρρώστιες και τραυματισμοί. Πραγματικά, δε θυμάμαι τα τελευταία, ούτε ξέρω, χρόνια όλο ελπίζουμε. Ήρθε αυτός ο Μπράουν, έδειξε ενέργεια στην προπόνηση, έτρεχε, κάρφωνε, ξαφνικά έξω 20 μέρες. Ο άλλος έβγαλε τον ώμο του. Προσπάθησε, σίγουρα πονάει. Καμιά φορά δεν είναι στο χέρι σου κάποια πράγματα, ούτε είναι το στιλ μου να παραπονιέμαι. Καμιά φορά θέλει και εξήγηση για τον κόσμο, για τους ανθρώπους, κάποιος θα ρωτήσει. Έβλεπε επανάληψη το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και αυτός που μεταδίδει λέει λέει κάποια πράγματα αλλά δεν έχει ιδέα ότι έλειπαν πέντε παίκτες και έκτος τραυματίστηκε μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρει αυτός. Τότε τι να πει ο κόσμος που βλέπει; Για αυτό τον λόγο νιώθω ότι πρέπει καμιά φορά να πούμε αν λείπει 1-2 παίκτες είναι ευκαιρία των επόμενων, αλλά αν λείπουν πέντε ποιος είναι ο επόμενος; Οι μεγάλες ομάδες έχουν αυτή την πολυτέλεια με 16-17-18 παίκτες, μπορούν να αλλάζουν, να έχουν δυνατές προπονήσεις όταν κάποιος λείπει. Έπρεπε να δείτε τις προπονήσεις μας. Θα είμαστε σίγουρα καλύτεροι. Χάρηκα για τον κόσμο, για εμένα ήταν σαν γεμάτο, τόσο το έζησα. Μας στήριξε έστω και με αυτή την εμφάνιση που κάναμε. Καμία φορά και οι μεγάλες ομάδες στην Ευρωλίγκα χάνουν με μεγάλη διαφορά, εγώ ας πούμε, μετράω στα δύο χέρια τα παιχνίδια με τέτοια διαφορά. Δεν θυμάμαι, πραγματικά δε θυμάμαι. Καμιά φορά συμβαίνει».