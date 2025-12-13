Ομάδες

Σάκοτα: «Δεν είμαστε η ομάδα του πρώτου ημιχρόνου»
Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 23:08
BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Δεν είμαστε η ομάδα του πρώτου ημιχρόνου»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό ήταν σαφώς απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του αλλά δεν έχασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια. 

Μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό AKTOR ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε πως μόνο ο κόσμος παρουσιάστηκε όπως θα έπρεπε και ξεκαθάρισε πως η εικόνα της ομάδας του στο πρώτο μέρος δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική της δυναμική. 

Αναλυτικά:

«Σήμερα έγιναν δύο πράγματα: Μία μεγάλη ομάδα που αντέδρασε μετά την ήττα και εμείς που περνάμε κάποιες δυσκολίες μεγάλες. Ευτυχώς που παίξαμε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και είχαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ενδιάμεσα, σε έξι μέρες. Πιστεύω δεν θα άλλαζε κάτι στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά η εικόνα θα ήταν καλύτερη γιατί παίζει ρόλο. Σήμερα μόνο ο κόσμος ήταν καλός. Ήρθε να μας βοηθήσει, απλά δεν ήμασταν αρκετά έτοιμοι να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας.

Δεν είμαστε αυτή η ομάδα που έδειξε το πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, ούτε ο Παναθηναϊκός μπορεί να σουτάρει με 70% τρίποντα και 80% δίποντα σε κάθε παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έρχεσαι στο παιχνίδι ή σε κάθε προπόνηση τις τελευταίες μέρες και δεν ξέρεις ποιος θα είναι στην προπόνηση. Είναι μία περίοδο που θα περάσει ελπίζω και θα δούμε καλύτερη εικόνα.
 
Συμβαίνει κάτι που έγινε και στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έβλεπα το παιχνίδι με την Αρμάνι που ξεκίνησαν με ενέργεια και ενθουσιασμό, προηγήθηκαν με 8 πόντους και μετά τυχαίνει ένας παίκτης να βάζει 6 τρίποντα σε 14 λεπτά και αλλάζει η εικόνα, όπως και σε εμάς. Όλα τα σουτ, με όποιον τρόπο έμπαιναν μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσεις αυτοσυγκέντρωση και να ζητάς κάτι παραπάνω γιατί στη συνέχεια μπαίνει και η κούραση στο μικρό ροτέισον, με αποτέλεσμα να έχεις μία κακή εικόνα, η οποία δεν αντιπροσωπεύει όλη τη χρονιά».


