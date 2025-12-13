Ομάδες

Βόλος: Με τρεις απουσίες στο ματς με τον Παναθηναϊκό
Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 23:55
SUPER LEAGUE

Βόλος: Με τρεις απουσίες στο ματς με τον Παναθηναϊκό

Χωρίς τους Κάργα, Σόρια και Χάμουλιτς, η ομάδα της Μαγνησίας στη Λεωφόρο για το ματς με το «τριφύλλι».

Ο Βόλος που κάνει εκπληκτική πορεία στη Super League ως τώρα, έχει μπροστά του το ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Στην κυριακάτικη αναμέτρηση η ομάδα της Μαγνησίας θα έχει τρεις απουσίες να αντιμετωπίσει.

Εκτός είναι ο τιμωρημένος Κάργας, αλλά και οι τραυματίες Σόρια και Χάμουλιτς. Αναλυτικά η αποστολή:

Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί.

 



