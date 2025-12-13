Volley League: Ο Μίλωνας «λύγισε» και τον Ολυμπιακό
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-2 σετ στην έδρα του Ολυμπιακού και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Μετά το «διπλό» του ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού, ήρθε η σειρά του Μίλωνα να κάνει «ζημιά» στον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-2 σετ στο κλειστό του Ρέντη και συνεχίζει αήττητη στην Volley League.
Volley League - 7η αγωνιστική
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
Φλοίσβος - ΟΦΗ 1-3 (20-25, 35-33, 21-25, 18-25)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-3 (20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15)
Ολυμπιακός - Μίλων 2-3 (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 12-15)
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
17:00 Φοίνικας Σύρου - ΑΟΠ Κηφισιάς
18:00 Πανιώνιος - Καλαμάτα 80
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μίλωνας 21-6 19 -7αγ.
Παναθηναϊκός 18-8 16 -7αγ.
ΠΑΟΚ 16-10 13 -7αγ.
ΟΦΗ 15-12 12 -7αγ.
Ολυμπιακός 13-9 11
Καλαμάτα 80 11-11 9
Φοίνικας Σύρου 6-13 6
Πανιώνιος 7-16 4
Φλοίσβος Π. Φαλήρου 4-15 3
ΑΟΠ Κηφισιάς 5-16 3