Volley League: Ο Μίλωνας «λύγισε» και τον Ολυμπιακό

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-2 σετ στην έδρα του Ολυμπιακού και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Μετά το «διπλό» του ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού, ήρθε η σειρά του Μίλωνα να κάνει «ζημιά» στον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-2 σετ στο κλειστό του Ρέντη και συνεχίζει αήττητη στην Volley League.

Volley League - 7η αγωνιστική

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Φλοίσβος - ΟΦΗ 1-3 (20-25, 35-33, 21-25, 18-25)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-3 (20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15)

Ολυμπιακός - Μίλων 2-3 (25-27, 25-22, 25-13, 22-25, 12-15)

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:00 Φοίνικας Σύρου - ΑΟΠ Κηφισιάς

18:00 Πανιώνιος - Καλαμάτα 80

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μίλωνας 21-6 19 -7αγ.

Παναθηναϊκός 18-8 16 -7αγ.

ΠΑΟΚ 16-10 13 -7αγ.

ΟΦΗ 15-12 12 -7αγ.

Ολυμπιακός 13-9 11

Καλαμάτα 80 11-11 9

Φοίνικας Σύρου 6-13 6

Πανιώνιος 7-16 4

Φλοίσβος Π. Φαλήρου 4-15 3

ΑΟΠ Κηφισιάς 5-16 3