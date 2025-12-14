Άρης: Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Ολυμπιακό ο Χιμένεθ

Onsports Team

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 14/12, 20:00), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε για μία ακόμη φορά αποστολή, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του. Οι Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ και Σωκράτης Διούδης είναι δεδομένα εκτός μάχης, καθώς ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και δεν υπολογίζονται από τον Ισπανό τεχνικό για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».

Εν τω μεταξύ, λίγο πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», η ΠΑΕ Άρης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Βετεράνων θα προχωρήσουν σε μια ξεχωριστή κίνηση, τιμώντας τον παλαίμαχο, Άγγελο Σπυρίδων, για την πολυετή προσφορά του στον σύλλογο.