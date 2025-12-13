Ομάδες

Greek Basketball League: Ο Προμηθέας ανάγκασε τον Πανιώνιο σε νέα εντός έδρας ήττα
Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 20:33
BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Ο Προμηθέας ανάγκασε τον Πανιώνιο σε νέα εντός έδρας ήττα

Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε 101-95 στην έδρα των «κυανέρυθρων» που συνεχίζουν να μην μπορούν να… σηκώσουν κεφάλι.

Πραγματικό ντέρμπι στη Γλυφάδα, στο ματς της 10ης αγωνιστικής της GBL. Ο Πανιώνιος υποδέχτηκε τον Προμηθέα και οι Πατρινοί έφυγαν με το «διπλό» με 101-95. Μετά από κλειστό ματς αναφορικά τις διαφορές των δύο ομάδων.

Τα τελευταία λεπτά ήταν «θρίλερ», με τον Τσαλμπούρη με τρίποντο να κάνει το 95-94, αλλά από εκείνο το σημείο σκόραρε μόνο ο Προμηθέας και τελικά πήρε το σπουδαίο γι’ αυτόν αποτέλεσμα. Φέρνοντας σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τον Πανιώνιο.

Ο Γκρέι με 21 πόντους στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, ήταν ο κορυφαίος. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Καραγιαννίδης με 23. Ο ΜακΚάλουμ σημείωσε 16. Για τους ηττημένους, 23 είχε ο Λέμον και 18 ο Τσαλμπούρης.

Τα δεκάλεπτα: 30-25,52-51, 74-73, 95-101.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ.



