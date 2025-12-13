Σοβαρά επεισόδια στην Καλκούτα λόγω Μέσι

Onsports Team

Εξαγριωμένοι οπαδοί αντέδρασαν με βίαια επεισόδια επειδή ο Αργεντινός έμεινε για λίγα λεπτά στο γήπεδο κατά την παρουσία του στην πόλη της Ινδίας.

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην Ινδία. Ο Αργεντινός πήγε στην Καλκούτα, για να κάνει τα αποκαλυπτήρια του αγάλματός του και να συμμετάσχει σε διάφορες δραστηριότητες που τον αφορούν. Μία απ’ αυτές ήταν και η παρουσία του στο γήπεδο, για να τον δει ο κόσμος.

Φίλαθλοι που πλήρωσαν πάνω από 110 ευρώ (12.000 ρουπίες) εξοργίστηκαν για το γεγονός πως ο Μέσι έμεινε για λίγα λεπτά στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην τον δουν καλά-καλά. Έτσι, ξέσπασαν μεγάλης έκτασης επεισόδια ως αντίδραση.

Μόλις η ασφάλεια του Αργεντινού τον απομάκρυνε, άρχισαν να σπάνε καθίσματα, να τα πετάνε στο γήπεδο και να καταστρέφουν τα πάντα. Όλα αυτά επειδή ο Μέσι δεν έμεινε παρά μερικά λεπτά και δεν έπαιξε ποδόσφαιρο όπως αρχικά ήταν προγραμματισμένο.

Οι αρχές της Ινδίας προχώρησαν σε συλλήψεις των διοργανωτών, ενώ εξετάζονται τρόποι για να επιστραφούν τα χρήματα στον κόσμο.