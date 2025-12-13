Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Τσέριν για το ματς με τον Βόλο

Onsports Team

Ο Σλοβένος χαφ ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής για το ματς της Λεωφόρου – Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ που έχει και πάλι πολλές απουσίες.

Σε ακόμη ένα ματς Super League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αρκετά αγωνιστικά προβλήματα. Μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, το «τριφύλλι» θα αναζητήσει την επιστροφή στις επιτυχίες, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην έχει ούτε τον Άνταμ Τσέριν στη διάθεσή του.

Ο Σλοβένος μέσος ταλαιπωρείται από ίωση, δεν προπονήθηκε και τέθηκε εκτός αποστολής. Το ίδιος συμβαίνει με τον τιμωρημένο Μλαντένοβιτς, αλλά και τους τραυματίες Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλο, που λείπουν εδώ και καιρό.

Οι «πράσινοι» στην τελευταία προπόνηση, ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και τακτική, ακολούθησε εξάσκηση στις στατικές φάσεις και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στα τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία κι ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.