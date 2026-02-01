Ομάδες

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Φέρνει και Κλέιτον από Ρίο Άβε για την επίθεση
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 00:04
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Ρίο Άβε

Ακόμη έναν ποδοσφαιριστή από τη Ρίο Άβε εμφανίζεται έτοιμος να αποκτήσει ο Ολυμπιακός, μια και σύμφωνα με αναφορές στην Πορτογαλία στην Ελλάδα αναμένεται να ταξιδέψει ο Κλέιτον.

Μετά την υπόθεση του Αντρέ Λουίζ, οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο για την απόκτηση και του Κλέιτον, ενός παίκτη που βρίσκεται εδώ και καιρό στο μεταγραφικό τους μπλοκάκι.

Οι εξελίξεις στην επιθετική γραμμή φαίνεται πως «επιταχύνουν» τις κινήσεις των Πειραιωτών. Η αποχώρηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για τη Λιόν, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος δύσκολα θα είναι απόλυτα έτοιμος, ακόμη και για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχουν δημιουργήσει ξεκάθαρη ανάγκη για άμεση ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει ενεργοποιήσει ξανά την περίπτωση του Κλέιτον. Ο Βραζιλιάνος φορ, που αποτέλεσε εκρηκτικό δίδυμο με τον Αντρέ Λουίζ στη Ρίο Άβε, είναι έτοιμος να ακολουθήσει τον δρόμο προς τον Πειραιά. Τη φετινή σεζόν μετρά 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 συμμετοχές, αριθμοί που εξηγούν το έντονο ενδιαφέρον. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, πάντως, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση.



