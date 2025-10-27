Παναθηναϊκός: Σε πρώτο πλάνο ο Μανδάς για τον Γενάρη - Οι μεταγραφές που θέλει ο Μπενίτεθ

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός θα ενισχύσει το ρόστερ του τον Ιανουάριο με μεταγραφές παικτών, με τον Χρήστο Μανδά να είναι μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται.

Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να γυρίσει σελίδα και να μπει σε μια διαφορετική εποχή, όπου θα διεκδικεί τίτλους σε μόνιμη βάση, αλλά -το κυριότερο- θα κατακτά πολλούς εξ αυτών.

Για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται μια αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα. Κι αυτό είναι που επιχειρείται το τελευταίο διάστημα, με την άφιξη του Φράνκο Μπαλντίνι και την πρόσληψη του σπουδαίου Ράφα Μπενίτεθ. Ανθρώπων δηλαδή που έχουν εμπειρία από κορυφαία κλαμπ παγκοσμίως και τον τρόπο που αυτά λειτουργούν.

Φυσικά, αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Θα πρέπει να υπάρχουν αλλαγές στη νοοτροπία, αλλά και στο έμψυχο δυναμικό. Ο Ισπανός τεχνικός έχει πάρει τη διαβεβαίωση πως τον ερχόμενο Ιανουάριο θα γίνουν μεταγραφές.

Προς το παρόν ο Μπενίτεθ δεν έχει ζητήσει συγκεκριμένους παίκτες, αλλά σε μια γενική κατεύθυνση θέλει μεταγραφές που θα βελτιώσουν το ρόστερ και ποιοτικά, αλλά και ως προσωπικότητες. Επίσης, έχει συμφωνήσει με τον Φράνκο Μπαλντίνι πως είναι απαραίτητη και η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου.

Η διπλή μεταγραφή των Τετέι και Παντελίδη είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν θα είναι οι μοναδικές.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από δημοσιεύματα στην Ελλάδα και την Ιταλία, μια ακόμα περίπτωση ποιοτικού Έλληνα ποδοσφαιριστή που εξετάζεται είναι αυτή του Χρήστου Μανδά.

Ο τερματοφύλακας της Λάτσιο πραγματοποίησε εξαιρετικές σεζόν την προηγούμενη διετία, αλλά φέτος δεν αγωνίζεται, καθώς ο Μαουρίτσιο Σάρι έχει βασικό και αναντικατάστατο τον Προβεντέλ.

Ο Μανδάς δεν θέλει να χάσει χρόνο σε μια ομάδα που δεν υπολογίζεται και θέλει να πάει κάπου που θα παίζει.

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωσή του, μιας και θα ήθελε έναν τερματοφύλακα με μέλλον μπροστά του (είναι 24 ετών), αλλά και τη δυνατότητα να πάρει γάντια βασικού άμεσα και να κάνει τη διαφορά. Κάτι λογικό από τη στιγμή που οι δύο γκολκίπερ που διαθέτει (Ντραγκόφσκι και Λαφόν) έχουν υποπέσει σε αρκετά λάθη που έχουν κοστίσει βαθμούς.

Τα ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν προ μερικών εβδομάδων ότι η Γουλβς ενδιαφέρεται για τον Μανδά και η Λάτσιο δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει.

Ο 24χρονος διεθνής τερματοφύλακας επέκτεινε το συμβόλαιό του με τους «λατσιάλι» τον περασμένο Μάρτιο κι αυτό έχει ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2029.