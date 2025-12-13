Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Χωρίς Ροντινέι στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Άρη
Onsports Team 13 Δεκεμβρίου 2025, 17:38
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς Ροντινέι στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Άρη

Η αποστολή που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση στο «Κλ. Βικελίδης» κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (14/12). Η μοναδική εκτός έδρας αναμέτρηση στην οποία δεν έχει νικήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επί των ημερών του.

Ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για τη δύσκολη έξοδο των «ερυθρόλευκων». Στην Αττική έμεινε ο Ροντινέι για λόγους ξεκούρασης, ενώ εκτός είναι και οι Μπιανκόν, Ρέτσος, Πασχαλάκης.

H αποστολή του Ολυμπιακού:

Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

 G8DubTPW0AA245l.jpg



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Πήρε… βαθιά ανάσα κόντρα στον ουραγό
4 λεπτά πριν ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Πήρε… βαθιά ανάσα κόντρα στον ουραγό
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ οι Όσμαν και Χολμς
15 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ οι Όσμαν και Χολμς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σοβαρά επεισόδια στην Καλκούτα λόγω Μέσι
20 λεπτά πριν Σοβαρά επεισόδια στην Καλκούτα λόγω Μέσι
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Τσέριν για το ματς με τον Βόλο
54 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Τσέριν για το ματς με τον Βόλο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved