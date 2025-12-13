Λεβαδειακός – ΑΕΛ 3-0: «Έκρυψε» την μπάλα και πάλι η ομαδάρα της Βοιωτίας

Onsports Team

Το εντυπωσιακό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει τον καλπασμό με μία ακόμη άνετη νίκη, απέναντι στην ΑΕΛ που είχε για πρώτη φορά στον πάγκο τον Σάββα Παντελίδη – Κωστή, Λαγιούς, Όζμπολτ οι σκόρερ.

Λεβαδειακός να τον… πιείς στο ποτήρι σε ακόμη ένα ματς. Η ομάδα της Βοιωτίας υποδέχτηκε την ΑΕΛ που είχε στον πάγκο της τον Σάββα Παντελίδη, αλλά αυτό δεν την βοήθησε ιδιαίτερα κόντρα στο εκπληκτικό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου. Το τελικό 3-0 «λέει» τα πάντα για όσα έγιναν το ματς.

Η αναμέτρηση ήταν ανοιχτή όσο κράταγε ανασταλτικά η ομάδα της Θεσσαλίας. Η ΑΕΛ έκλεισε χώρους, προσπάθησε να κρατήσει μακριά τους γηπεδούχους και τα κατάφερε για σχεδόν ένα ημίχρονο. Όταν ο Κωστή άνοιξε το σκορ και έπρεπε να αλλάξει η φιλοσοφία των «βυσσινί», τότε το ματς ουσιαστικά κρίθηκε.

Λαγιούς, Όζμπολτ πέτυχαν άλλα δύο γκολ, ενώ ο Παλάσιος έχασε πέναλτι για να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την έκταση της νίκης. Ο Λεβαδειακός σε κάθε περίπτωση έκανε ακόμη μια «γεμάτη» εμφάνιση και επικράτησε άνετα και δίκαια, φτάνοντας τους 25 βαθμούς και θα είναι για ακόμη μια αγωνιστική τέταρτος. Η ΑΕΛ έμεινε στους 8.

Το φιλμ του αγώνα

8’ Ο Λαγιούς έκανε το γύρισμα, αλλά ο Παλάσιος τελευταία στιγμή δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας.

16’ Κεφαλιά του Μάγκνουσον, απομάκρυναν οι φιλοξενούμενοι, ο Μπάλτσι έγινε κάτοχος σε καλή θέση αλλά αστόχησε.

36’ Η ΑΕΛ απείλησε με τον Ατανάσοφ να κάνει καλό σουτ, αλλά ο Λοντίγκιν ήταν σε ετοιμότητα και έκανε εξαιρετική επέμβαση.

42’ Γκολ 1-0: Ο Κωστή πήρε την πάσα εκτός περιοχής, έκανε λίγα μέτρα και βρήκε χώρο να σουτάρει, στέλνοντας την μπάλα στο πλαϊνό των διχτύων των φιλοξενούμενων!

50’ Ο Παλάσιος βρήκε τον Τσάπρα, αυτός απέναντι στον Αναγνωστόπουλο δεν κατάφερε να τον νικήσει.

56’ Γκολ 2-0: «Χάθηκε» η μπάλα, με τον Παλάσιος να κάνει την τελική πάσα στον Όζμπολτ, αυτός έστειλε την μπάλα πάνω στον Αναγνωστόπουλο και στη συνέχεια ο Λαγιούς σκόραρε στην κενή εστία!

61’ Γκολ 3-0: Εξαιρετική πάσα του Λαγιούς στον Όζμπολτ, ο τελευταίος πέρασε και τον Αναγνωστόπουλο στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα!

68’ Ο Δεληγιαννίδης ανέτρεψε τον Παλάσιος, με τον διαιτητή να δίνει αρχικά επιθετικό φάουλ. Ο VAR τον ειδοποίησε πως το μαρκάρισμα είναι απ’ τον παίκτη της ΑΕΛ και μετά από έλεγχο υποδείχθηκε πέναλτι.

71’ Ο Παλάσιος εκτέλεσε το πέναλτι και ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε, με τον Πεντρόσο να παίρνει το… ριμπάουντ και να αστοχεί ουσιαστικά προ κενής εστίας.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχαήλ Ματσούκας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Όζμπολτ - Ατανάσοφ, Μούργος, Αποστολάκης

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος (88΄ Φίλων), Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (88΄ Κάτρης), Τσοκάι, Όζμπολτ (66΄ Συμελίδης), Μπάλτσι (81΄ Γκούμας), Λαγιούς (66΄ Πεδρόσο), Παλάσιος.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης (72΄ Κοσσουνού), Ηλιάδης, Παντελάκης, Στάικος (61΄ Σουρλής), Πέρες (46΄ Αντράντα), Ατανάσοφ (80΄ Φαϊσάλ), Πασάς, Μούργος, Τούπτα (61΄ Σάγκαλ).