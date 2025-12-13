ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR: Παίζουν Σίλβα, Αρμς και Κλαβέλ για την Ένωση
Ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τους τρεις παίκτες της Ένωσης, μειώνοντας σημαντικά τα προβλήματα των «κιτρινόμαυρων».
Ενώ υπήρχε η εντύπωση πως η ΑΕΚ περιμένει τον Παναθηναϊκό AKTOR με πολλά και σοβαρά προβλήματα απουσιών, τα δεδομένα αλλάζουν. Η Ένωση θα έχει κανονικά στη διάθεσή της τους Κρις Σίλβα και Άντονι Αρμς που ταλαιπωρήθηκαν από ίωση.
Παράλληλα, στην 12άδα της Ένωσης θα είναι και ο Κλαβέλ, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα. Έτσι, η ΑΕΚ θα έχει ισχυρό… οπλοστάσιο στο ματς με το «τριφύλλι».