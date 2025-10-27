Λανουά: «Σωστό το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού - Λάθος αυτό εις βάρος της Κηφισιάς» (video)

Οnsports Τeam

Ο Στεφάν Λανουά επιβεβαίωσε πως το πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός με τον Αστέρα AKTOR ήταν σωστό, ενώ ανέφερε πως λανθασμένα υπέδειξε την εσχάτη των ποινών ο διαιτητής στο Κηφισιά-Παναιτωλικός.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, προχώρησε στην ανάλυση των φάσεων της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στάθηκε σε δύο περιπτώσεις πέναλτι, τονίζοντας αρχικά πως ήταν σωστή η παρέμβαση του VAR στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR.

Αντίθετα, λανθασμένη θεωρεί την παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού κόντρα στην Κηφισιά.

Τέλος, χαρακτήρισε σωστή την αποβολή του Αντόνισε στο ίδιο παιχνίδι, όπως και την αποβολή του Λύρατζη στο Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet, ενώ δεν σχολίασε κάποια φάση του ντέρμπι Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Η ανάλυση του Στεφάν Λανουά

Για το πέναλτι του Παναθηναϊκού: “Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι ο αμυντικός του Αστέρα υποπίπτει σε καθαρό φάουλ, κρατώντας τη φανέλα του αντιπάλου του, ενώ η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού. Έχοντας αυτή την συμπεριφορά, ο αμυντικός παίρνει το ρίσκο να καταλογιστεί πέναλτι κάτι που περιμέναμε. Αν ο διαιτητής δεν μπορέσει να δει το περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα, το VAR πρέπει να παρέμβει και να τον καλέσει σε on-field review“.

Για το πέναλτι που κέρδισε ο Παναιτωλικός στις καθυστερήσεις: “Κατά τη διάρκεια σέντρας μετά από εκτέλεση κόρνερ και οι δύο παίκτες προσπαθούν να διεκδικήσουν την μπάλα με κεφαλιά. Ο αμυντικός της Κηφισιάς αγγίζει την μπάλα με το χέρι/ώμο σε φυσική θέση, χωρίς επιπλέον κίνηση και με τη μπάλα να βρίσκεται ανάμεσα στους δύο παίκτες. Δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι σε αυτή την περίπτωση. Υπενθυμίζεται στους διαιτητές να παίρνουν τη σωστή απόφαση μπροστά στην οθόνη, όταν το VAR τους καλεί λανθασμένα σε on-field review“.

Για την κόκκινη του Αντόνισε: “Ο παίκτης της Κηφισιάς κάνει τάκλιν στον αντίπαλό του διεκδικώντας τη μπάλα από τα πλάγια με το δεξί του πόδι, βρίσκοντας με τις τάπες τον αντίπαλό του πάνω από τον αστράγαλο με υπερβολική δύναμη. Διακινδυνεύει την ασφάλεια του αντιπάλου του και υποπίπτει σε σοβαρό φάουλ. Το VAR σωστά τον κάλεσε σε on-field review για την κόκκινη κάρτα“.

Για την αποβολή του Λύρατζη: “Σε αυτή την περίπτωση μετά από μακρινή μπαλιά ο παίκτης της ΑΕΛ Novibet επιχείρησε κεφαλιά, ενώ ο παίκτης του Πανσερραϊκού προσπάθησε να παίξει την μπάλα με το πόδι. Με ατή την επιλογή ο παίκτης ρισκάρει την ασφάλεια του αντιπάλου, με το πόδι τεντωμένο και βρίσκοντας τον αντίπαλο με τις τάπες στο πρόσωπο. Αν ο διαιτητής δεν δείξει την κόκκινη κάρτα, περιμένουμε απαραίτητα παρέμβαση του VAR“.