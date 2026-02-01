Παναθηναϊκός: Εξαήμερο… φωτιά με πολλά ανοιχτά μέτωπα – Πλησιάζει ο Χάβι Ερνάντεθ

Onsports Team

Ο Ετιέν Καμαρά αγωνίστηκε με τη Σαρλερουά, ο Παναθηναϊκός αναζητεί άλλον χαφ, η υπόθεση του Ισπανού μπακ οδεύει στην ολοκλήρωση όπως και η απόκτηση του Μούσα Σισοκό – «Ανοιχτό» για «10» και φορ.

Έχουν απομείνει έξι ημέρες στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση του μεταγραφικού «παραθύρου» του χειμώνα. Ο Παναθηναϊκός έχει πραγματοποιήσει ως τώρα κινήσεις από την εγχώρια αγορά (Τετέι, Παντελίδης, Τσάβες, Κοντούρης) συν την σημαντική προσθήκη του Σαντίνο Αντίνο.

Ο Μούσα Σισοκό είναι στην Ελλάδα και εκτός απροόπτου θα αποτελέσει μια έξτρα κίνηση που δεν είχε υπολογιστεί.

Οι «πράσινοι» έμειναν πίσω καθώς αρκετές υποθέσεις «στράβωσαν» τελευταία στιγμή, ειδικά με τις περιπτώσεις του χαφ και του αριστερού μπακ. Για το αριστερό άκρο της άμυνας, φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της η συμφωνία για τον Χάβι Ερνάντεθ.

Ο 27χρονος που είναι δανεικός στην Αλ Αραμπί του Κατάρ και ανήκει στη Λεγανές, θέλει να γυρίσει στην Ευρώπη. Έτσι προχωρούν οι επαφές για να «σπάσει» ο δανεισμός του και να έρθει στην Ελλάδα με την ίδια μορφή.

Ο «πονοκέφαλος» είναι στη μεσαία γραμμή, όπου ο Ετιέν Καμαρά αγωνίστηκε με τη Σαρλερουά στο Βέλγικο πρωτάθλημα. Ενώ η συμφωνία είχε επιτευχθεί ο παίκτης «πάγωσε» την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο Παναθηναϊκός του έδωσε διορία, όμως ήδη είναι στην αγορά για άλλον ποδοσφαιριστή που παίζει ως αμυντικός μέσος κυρίως, αλλά και στο «8». Εκεί όπου υπάρχει τεράστια ανάγκη, καθώς πέρα απ’ το κενό που έτσι κι αλλιώς είχε εντοπιστεί, προέκυψε ο τραυματισμός του Τσιριβέγια.

Μόλις τελειώσουν αυτά τα δύο θέματα, είναι ακόμη «ανοιχτό» το να κινηθεί ο Παναθηναϊκός για επιτελικό μέσο και επιθετικό. Στην πρώτη περίπτωση η δύσκολη υπόθεση του Τόνι Φρουκ της Ριέκα, είναι στο προσκήνιο. Για έναν παίκτη διεθνή με την Κροατία και σαφώς ακριβό. Ίσως όμως με το «κλείσιμο» της μεταγραφικής περιόδου σε κάποιες χώρες, να μειωθεί η τιμή του.

Για τον φορ, ο Σφιντέρσκι είναι στην αποστολή του αγώνα με την Κηφισιά. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν συζητιέται η πώλησή του, η οποία και θα σημάνει αυτόματα απόκτηση στράικερ. Η αγορά της Πολωνίας παραμένει ανοιχτή ακόμη και μετά τις 6 Φεβρουαρίου, όταν ολοκληρώνονται οι κινήσεις στην Ελλάδα. Έτσι, το θέμα μπορεί να προχωρήσει μέσα στην εβδομάδα.