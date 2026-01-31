Παναθηναϊκός: Πρώτη για Αντίνο στην αποστολή – Επιστροφή Καλάμπρια

Onsports Team

Με πολλά προβλήματα οι «πράσινοι» και κόντρα στην Κηφισιά, έχοντας για νέο πρόσωπο τον Αργεντινό που ντεμπουτάρει στην αποστολή.

Ο Παναθηναϊκός μετά από σερί τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη, θέλει οπωσδήποτε τους τρεις βαθμούς απέναντι στην Κηφισιά (Κυριακή 1/2). Ο Ράφα Μπενίτεθ σε αυτή την αναμέτρηση θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Σαντίνο Αντίνο, καθώς τον συμπεριέλαβε στην αποστολή.

Επιστροφή και για τον Καλάμπρια που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Αντίθετα, εκτός παραμένουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Τουμπά έχει ίωση και δεν υπολογίζεται, όπως και οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς, που είναι τραυματίες.

Φυσικά κανονικά στην αποστολή μπήκαν οι παίκτες που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής με τη Ρόμα, όπως ο Τετέι, ο Παντελίδης, ο Κοντούρης, ο Τσάβες και ο Σφιντέρσκι. Σε αυτή μάλιστα, είναι και ο Βιλένα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, ανάπτυξη παιχνιδιού και εξάσκηση στα τελειώματα. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Τουμπά. Θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς.

Η αποστολή που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ:

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.