Ίδιο γήπεδο, άλλη κουλτούρα, άλλα ιδανικά!

Την περασμένη Κυριακή το κλειστό της Γλυφάδας έγινε τόπος… δυσφήμισης του ελληνικού μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού, ενώ χθες το βράδυ το ίδιο γήπεδο μετατράπηκε στην καλύτερη διαφήμιση του ελληνικού βόλεϊ, στέλνοντας μήνυμα υγειούς ανταγωνισμού σε όλη την Ευρώπη, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να παραδίδει μαθήματα εξέδρας.

Το μόνο που άλλαξε ήταν τα χρώματα και οι άνθρωποι. Οι πρωταγωνιστές. Σε παρκέ, τάραφλεξ και εξέδρα.

Μέσα σε διάστημα λίγων εικοσιτετραώρων, για μία ακόμα φορά γίναμε μάρτυρες της τεράστιας διαφοράς που υπάρχει μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Γίναμε μάρτυρες της χαώδους διαφοράς δύο κόσμων.

Την Κυριακή το μεσημέρι το κλειστό της Γλυφάδας μετατράπηκε σε τόπο δυσφήμισης του ελληνικού μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού.

Τα υβριστικά συνθήματα και οι βωμολοχίες των οπαδών του Πανιωνίου (κάτι που δυστυχώς συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα) έκαναν τον Εβάν Φουρνιέ να επιτεθεί σε οπαδούς των «κυανέρυθρων» που βρισκόντουσαν στα court seats, ενώ με το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιώργος Μπαρτζώκας, βρέθηκε και πάλι στα… κάγκελα ανοίγοντας διάλογο με τον κόσμο του Πανιωνίου ζητώντας τους να κατεβούν στο παρκέ και να τα… πουν εκτός γηπέδου.

Εικόνες και συμπεριφορές που δεν τιμούν ούτε τις ομάδες, ούτε τους πρωταγωνιστές, ούτε τον κόσμο, ούτε φυσικά το ίδιο το άθλημα και δυσφημούν στο σύνολό του τον ελληνικό αθλητισμό.

Εικόνες και συμπεριφορές που βρίσκονται υπό εξέταση από τα αρμόδια όργανα, έτσι ώστε να επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές.

Μερικές ημέρες αργότερα το ίδιο γήπεδο μετατράπηκε στην καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας και τον ελληνικό αθλητισμό.

Τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι μπορεί να μην κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση και να κατακτήσουν την κούπα του Challenge Cup, με τη Βαλεφόλια να είναι ξεκάθαρα ανώτερη και να παίρνει την κούπα, αλλά απέδειξαν σε όλους τι εστί Παναθηναϊκός. Και στο τάραφλεξ και στην εξέδρα.

Το «πράσινο» χειροκρότημα στα κορίτσια της Βαλεφόλια

Το γήπεδο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Έξω από αυτό υπήρχαν εκατοντάδες φίλοι του Παναθηναϊκού που τραγουδούσαν για την ομάδα τους. Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε και ο κόσμος παρέμεινε για ώρα στη θέση του. Για να αποθεώσει τις πράσινες και για να χειροκροτήσει τις Ιταλίδες που δικαίως έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου.

Η αποθέωση του κόσμου στα κορίτσια του Κιαπίνι

Οι αθλήτριες και ο προπονητής της ιταλικής ομάδας αποθέωναν τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ανταποδίδοντας το χειροκρότημα. Η ομάδα του «τριφυλλιού» είχε γίνει ένα με τον κόσμο. Τον κόσμο που με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο έλεγε το δικό του «ευχαριστώ» στα κορίτσια που τη φετινή ευρωπαϊκή σεζόν πήγαιναν από υπέρβαση σε… υπέρβαση, κάνοντας περήφανους τους φίλους της ομάδας.

Ο Κύριος Αλεσάντρο Κιαπίνι

Και την ίδια στιγμή ο κύριος Αλεσάντρο Κιαπίνι μιλώντας στην κάμερα του συνδρομητικού απέδιδε τα εύσημα στην ομάδα της Βαλεφόλια. Χωρίς να κρύψει την στεναχώρια του και την απογοήτευσή του γιατί οι αθλήτριές του δεν πίστεψαν όσο θα έπρεπε στο όνειρο, αναγνώρισε την ανωτερότητα του αντιπάλου του και δήλωσε περήφανος για την συνολική προσπάθεια των παικτριών του.

Εικόνες, στιγμές και λόγια που κάνουν το γύρω της Ευρώπης, προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό, την ευγενή άμιλλα και δείχνουν τι πραγματικά πρεσβεύει ο σύλλογος του Παναθηναϊκού αλλά και ποιος είναι ο πραγματικός ελληνικός αθλητισμός.

ΥΓ1: Οι χθεσινές εικόνες από το κλειστό της Γλυφάδας ξύπνησαν… μνήμες. Μνήμες από τις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 1990 όταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού γινόντουσαν μάρτυρες της «γέννησης» της μεγαλύτερης ομάδας μπάσκετ που έχει γνωρίσει η Ευρώπη στη σύγχρονη ιστορία της. Το Παναθηναϊκό του Παύλου Γιαννακόπουλου.

ΥΓ2: Απίστευτο, αδιανόητο, αλλά έχουν ήδη περάσει επτά ολόκληρα χρόνια που έφυγε από κοντά μας ο πιο… ρομαντικός.