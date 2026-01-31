Παναθηναϊκός: Άνοιξαν τα αιτήματα για τα εισιτήρια του αγώνα με την Πλζεν στην Τσεχία

INTIME SPORTS

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους της σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, για την ενδιάμεση φάση του Europa League.

Όπως έγινε γνωστό, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του γηπέδου της τσεχικής ομάδας, ο αριθμός των διαθέσιμων εισιτηρίων θα είναι μικρός. Για τον λόγο αυτό, προτεραιότητα στην αγορά θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βικτόρια Πλζεν ότι λόγω της μικρής χωρητικότητας του γηπέδου της τσέχικης ομάδας, ο αριθμός των εισιτηρίων που θα μας δοθούν θα είναι περιορισμένος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο info@paotickets.gr από το Σάββατο 31/1 έως και την Τρίτη 3/2.

Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

Οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων και μόνο στην περίπτωση που δεν εξαντληθούν, θα προχωρήσουμε και σε άλλες κατηγορίες φιλάθλων. Οι κάτοχοι διαρκείας θα πρέπει να μας γνωστοποιήσουν τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας, καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του εισιτηρίου».