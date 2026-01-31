Τετέι: «Όταν θα διαμορφωθεί το ρόστερ, θα αλλάξουν όλα»

Onsports Team

Ο Ανδρέας Τετέι ετοιμάζεται να τεθεί αντιμέτωπος με την Κηφισιά και δεν θέλει να δει ξανά την ομάδα του να… πετά ημίχρονα όπως έγινε στο Περιστέρι.

Δηλώσεις στην Cosmote TV έκανε ο Ανδρέας Τετέι, ενόψει του αγώνα Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Μίλησε για τη συνάντηση με την πρώην ομάδα του, αλλά και για το γεγονός πως ο «πράσινοι» θα ισορροπήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι μεταγραφές.

Αναλυτικά:

Yπάρχει μπροστά ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για σένα, απέναντι στην Κηφισιά. Είναι κάτι το οποίο το σκεφτόσουν όλο το προηγούμενο διάστημα από τότε που πήγες στον Παναθηναϊκό; Το είχες «σημαδέψει» αυτό το παιχνίδι, το πώς θα αισθανθείς, το πώς πρέπει να προετοιμαστείς, το πώς πρέπει ν’ αγωνιστείς;

«Όχι, η αλήθεια είναι πως δεν το σκεφτόμουν. Τώρα που θα έρθω αντιμέτωπος μου μπήκαν λίγες σκέψεις, πως θα παίξω με την πρώην ομάδα μου, αλλά είμαι επαγγελματίας και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε άλλη ομάδα οπότε κοιτάω το σύλλογο που βρίσκομαι τώρα».

Eπιστροφή από ένα ευρωπαϊκό ματς στο πρωτάθλημα. Σίγουρα έχετε στο μυαλό σας τα πράγματα που δεν πήγαν καλά την περασμένη εβδομάδα στο Περιστέρι. Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σου θα πρέπει να βελτιώσετε σ’ αυτό το παιχνίδι για να πάρετε το θετικό αποτέλεσμα;

«Πιστεύω ότι σ’ αυτό το παιχνίδι πρέπει να δείξουμε ότι το θέλουμε πολύ παραπάνω από την πρώτη στιγμή, γιατί στο Περιστέρι ένα ημίχρονο νιώσαμε όλοι μας ότι το χάσαμε και στο δεύτερο μέρος ήμασταν μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Θεωρώ πως αν δείξουμε από το πρώτο ημίχρονο ότι το θέλουμε, θα μπορέσουμε να πάρουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα».

H ομάδα βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, όσον αφορά στο ότι αλλάζει πράγματα. Ποδοσφαιριστές, σκέψεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τακτικές… Πόσος χρόνος πιστεύεις πως θα χρειαστεί για ν’ αποκτήσει η ομάδα τη σταθερότητα που πρέπει να έχει;

«Πιστεύω ότι από τα τέλη Γενάρη και μετά που θα έχει τελειώσει η περίοδος των μεταγραφών και αυτό έχει σχέση με τους παίκτες που θα φύγουν και θα έρθουν, θα διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο ρόστερ και νομίζω πως εκεί θ’ αλλάξουν όλα».