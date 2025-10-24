Ομάδες

ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε για την υπόθεση Λανουά
24 Οκτωβρίου 2025, 14:50
SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε για την υπόθεση Λανουά

Η ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε για την υπόθεση του Στεφάν Λανουά, έπειτα από την εκδίκαση του Πειθαρχικού Οργάνου την Παρασκευή (24/10).

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής είχε προχωρήσει σε καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε υβριστική επίθεση στην «OPAP Arena», πριν από το ντέρμπι με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ.

Η ΕΠΟ, μάλιστα, με θέση της είχε κάνει λόγο για προπηλακισμό, κάτι που όπως αποδείχθηκε δεν συνέβη ποτέ.

Την ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσώπησαν οι δύο δικηγόροι της ομάδας, Χάρης Γρηγορίου και Αλέξης Αλεξίου. Ο πρώτος ζήτησε την απαλλαγή από τις κατηγορίες, ενώ ο δεύτερος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι σχεδιασμένο από τον Λανουά για να τιμωρηθεί η ΑΕΚ».

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο αποφάσισε να απαλλάξει την ΑΕΚ από οποιαδήποτε κατηγορία. Για κάποια άλλα παραπτώματα, όπως καπνογόνα, λέιζερ, συνθήματα κλπ. στον ίδιο αγώνα, η «Ένωση» τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο 9.500 ευρώ.

