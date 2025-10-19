Ομάδες

ΕΠΟ για Λανουά: «Θα αποδοθούν ευθύνες σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς»
Onsports Team 19 Οκτωβρίου 2025, 22:38
SUPER LEAGUE

ΕΠΟ για Λανουά: «Θα αποδοθούν ευθύνες σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς»

Η Ομοσπονδία πήρε θέση για τους λόγους που ανάγκασαν τον Στεφάν Λανουά να φύγει από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Στεφάν Λανουά πήγε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να δει το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Ο Γάλλος επικεφαλής της ΚΕΔ, φέρεται να δέχτηκε φραστική επίθεση. Η ΕΠΟ πήρε θέση για το θέμα, τονίζοντας πως περιμένει από την ΠΑΕ ΑΕΚ να συμβάλει στον εντοπισμό την τιμωρία των υπαίτιων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΠΟ, υπήρξε προπηλακισμός πριν αρχίσει η αναμέτρηση.

Η θέση της ΕΠΟ:

«Η ΕΠΟ έχει πλήρη γνώση του προπηλακισμού που υπέστη ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ–ΠΑΟΚ. Είναι προφανές ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ, η οποία ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα, οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά.

Όλα τα συναφή δημοσιεύματα και αποδεικτικά στοιχεία θα διαβιβαστούν αμέσως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς. Καμία προσπάθεια εκφοβισμού ή υπονόμευσης της λειτουργίας της ΚΕΔ δεν θα γίνει ανεκτή ή θα μείνει ατιμώρητη».

 



