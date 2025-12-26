Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Πρόταση για τον Αντράντε - Τόσα θέλει η Μπάλτικα

Instagram

Onsports Team

Επίσημη… μορφή αναμένεται να πάρει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Κέβιν Αντράντε, μια και ετοιμάζει πρόταση προς την Μπάλτικα.

Σε πλήρη μεταγραφική κινητικότητα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ ενόψει της χειμερινής περιόδου, με την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ετοιμάζεται να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Κέβιν Αντράντε από την Μπάλτικα.

Όπως αναφέρει η ρωσική ιστοσελίδα «meridiansport», οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάθεση επίσημης πρότασης για τον 26χρονο Κολομβιανό στόπερ. Η Μπάλτικα εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντάλλαγμα θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο ίδιο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και σε προηγούμενα σενάρια που ήθελαν τον ΠΑΟΚ να εξετάζει αμυντικούς της Ζενίτ, όπως τους Στραχίνια Εράκοβιτς και Βάνια Ντρκούσιτς, ωστόσο οι συγκεκριμένες περιπτώσεις φαίνεται πως δύσκολα θα προχωρήσουν τον Ιανουάριο. Παρ’ όλα αυτά, οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν να «σκανάρουν» την αγορά του ρωσικού πρωταθλήματος, αναζητώντας την κατάλληλη λύση.

Ο Αντράντε, ύψους 1,89 μ., έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Αμέρικα και Πλατένσε, πριν μετακομίσει στη Ρωσία. Με τη φανέλα της Μπάλτικα μετρά 72 συμμετοχές, έχοντας σημειώσει τρία γκολ και μία ασίστ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη προχωρήσει σε άτυπες επαφές τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με τον εκπρόσωπό του και πλέον μπαίνει στη φάση της προετοιμασίας επίσημης πρότασης, με στόχο να ολοκληρώσει μία σημαντική προσθήκη στο κέντρο της άμυνας.