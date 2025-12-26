Σεβίλλη: Υπό πίεση ο Αλμέιδα - Σκέψεις για παραίτηση

AP Photo/Jose Breton

Onsports Team

Έντονη αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από το μέλλον του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη, με ισπανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για αυξανόμενη πίεση και σκέψεις αποχώρησης από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η φετινή σεζόν εξελίσσεται δύσκολα για τον Αργεντινό προπονητή, καθώς τα αποτελέσματα και η συνολική εικόνα των Ανδαλουσιάνων δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες.

Σύμφωνα με το ESTADIO Deportivo, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ εμφανίζεται έντονα προβληματισμένος και δυσαρεστημένος από την κατάσταση που επικρατεί στο αγωνιστικό τμήμα, βιώνοντας σημαντική ψυχολογική φθορά. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Αλμέιδα δεν αποκλείει ακόμη και την παραίτηση, εφόσον δεν υπάρξει άμεση βελτίωση.

Καθοριστικός αναμένεται να είναι ο Ιανουάριος για την παραμονή του στον πάγκο της Σεβίλλης. Οι μεταγραφικές κινήσεις της διοίκησης, αλλά και τα αποτελέσματα στα επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος, θα διαμορφώσουν τις εξελίξεις και θα κρίνουν αν ο Αργεντινός τεχνικός θα συνεχίσει το έργο του ή αν θα υπάρξει πρόωρο «διαζύγιο».

Χαρακτηριστικά, στο ισπανικό άρθρο τονίζεται ότι ο Αλμέιδα «σκέφτεται, κουράζεται ή απλώς εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τον πάγκο της Σεβίλλης», αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην ανάγκη του να βρεθεί κοντά στους δικούς του ανθρώπους, ώστε να μιλήσει, να ηρεμήσει και να ανακτήσει δυνάμεις, σε μια περίοδο που η πίεση μοιάζει να τον καταβάλλει.