Μαρόκο: Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί αποθέωσε τον Αζεντίν Ουναΐ

Onsports Team

Στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που διεξάγεται στο Μαρόκο, αγωνίζεται αυτό τον καιρό ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο χαφ που την περασμένη σεζόν ήταν στον Παναθηναϊκό, πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και με την Τζιρόνα στην Ισπανία.

Για το λόγο αυτό, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός του Μαρόκου, Ουαλίντ Ρεγκραγκί, τον αποθέωσε στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν το ματς με το Μάλι.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Ο Αζεντίν, για μένα, είναι ένα από τα ταλέντα μας, είναι ο μετρονόμος. Όταν ο Αζεντίν είναι στα καλύτερά του, γινόμαστε μια πραγματικά σπουδαία ομάδα. Στον πρώτο αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο, περιμέναμε λίγο περισσότερα από αυτόν και το ξέρει. Έχουμε πίστη σε αυτόν και θα εξελιχθεί καθώς προχωρά η διοργάνωση. Είναι κάποιος τον οποίο έχω εμπιστευτεί στις καλές και άσχημες στιγμές. Πολλοί άνθρωποι μεταξύ των οπαδών μας γνωρίζουν το ταλέντο του Αζεντίν και σωστά ή λάθος, τον έχουν επικρίνει πολύ. Συχνά μάλιστα έχουν επικρίνει το γεγονός ότι επιλέχθηκε. Τώρα, όταν είσαι προπονητής ποδοσφαίρου, όταν έχεις ένα τέτοιο ταλέντο, έχεις καθήκον να τον βοηθήσεις, να τον στηρίξεις. Μερικές φορές ο ρόλος του προπονητή της εθνικής ομάδας περιλαμβάνει πράγματα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν, αλλά εμείς, εσωτερικά, τα γνωρίζουμε.

Η επιλογή του συλλόγου ήταν επίσης σχετική και ευθυγραμμισμένη με την εθνική ομάδα. Έχει κάνει πολλές θυσίες επειδή αγαπά τη χώρα του. Θυσιάζεται για αυτήν την εθνική ομάδα. Και η προτεραιότητα του Αζεντίν ήταν πάντα η εθνική ομάδα. Είναι κάποιος που αγαπά την ομάδα και ανταποδίδει αυτή την αγάπη. Και κάθε φορά που φοράει αυτή τη φανέλα, είναι ένας παίκτης που μεταμορφώνεται. Υπάρχουν άλλοι παίκτες που τα πάνε καλά στις ομάδες τους και όλοι σκέφτονται “Βάζει 20 γκολ, είναι ένας φανταστικός παίκτης”, αλλά όταν φοράει αυτή τη φανέλα, είναι πολύ βαριά για αυτόν. Το πλεονέκτημα που έχουμε με τον Αζεντίν είναι ότι η φανέλα δεν είναι βαριά για αυτόν. Αυτή είναι η δύναμή του. Δεν αισθάνεται πίεση, παίζει και όταν είναι στη σωστή ψυχολογική κατάσταση, είναι πραγματικά ένας παίκτης που αξίζει να παίζει για τις μεγαλύτερες ομάδες, όταν είναι ψυχικά και σωματικά σε φόρμα».