Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοινώνεται η αναβολή με Μαρούσι λόγω κρουσμάτων γρίπης Α - Πότε θα γίνει
INTIME SPORTS
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 15:05
Εντός των επόμενων ωρών, ίσως και λεπτών, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η αναβολή του αγώνα του Σαββάτου (27/12) του Παναθηναϊκού AKTOR με το Μαρούσι, λόγω πολλών κρουσμάτων γρίπης Α στους «πράσινους».

Τις τελευταίες ώρες έχει σημάνει «συναγερμός» στον Παναθηναϊκό AKTOR, μια και οκτώ παίκτες της ομάδας και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου ταλαιπωρούνται από γρίπη Α, με αποτέλεσμα να κατατεθεί αίτημα αναβολής του αγώνα του Σαββάτου (27/12) απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως το εν λόγω αίτημα έγινε δεκτό.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για την αναβολή έπαιξε και η σύμφωνη γνώμη του Αμαρουσίου, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για τις τελικές διαδικασίες. Ο ΕΣΑΚΕ αναμένεται μέσα στην ημέρα να προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας τόσο την αναβολή όσο και τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα, η οποία θα είναι η πρώτη διαθέσιμη στο ήδη επιβαρυμένο καλεντάρι.

Με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού AKTOR να είναι συνεχόμενες σε Ελλάδα και Ευρώπη, η προσεχής Τρίτη προκρίνεται ως η μοναδική ρεαλιστική λύση. Παρά το γεγονός ότι μόλις τρεις ημέρες αργότερα ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο «τριφύλλι» δεν υπήρχε άλλη επιλογή, δίνοντας το «πράσινο φως» ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί άμεσα και να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση του προγράμματος.

Στον Παναθηναϊκό AKTOR, άπαντες ευελπιστούν πως μέχρι τότε η πλειοψηφία των αθλητών θα έχει αναρρώσει, ενώ υπάρχει και η αγωνία να μην προστεθούν νέα κρούσματα στη λίστα των ασθενών. Όπως εκτιμάται, η έξαρση της γρίπης φαίνεται να αποτελεί επακόλουθο της πρόσφατης αποστολής στο Κάουνας, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.


